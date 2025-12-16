Talleres clandestinos y contrabando desde Brasil: secuestraron 8300 pares de zapatillas truchas y hay 8 detenidos

La Policía desbarató una organización dedicada a la fabricación y comercialización de calzado apócrifo y al contrabando, tras una serie de allanamientos en el conurbano bonaerense, con el secuestro de 8.300 pares de zapatillas de marcas internacionales y la detención de ocho personas.

El operativo fue ordenado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Morón, a cargo de Juan Manuel Culotta, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Marcas (22.362) y al Código Aduanero (artículo 863). Las diligencias incluyeron cuatro allanamientos realizados en Villa Celina, Villa Madero y Lomas de Zamora, bajo la coordinación de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Entre los detenidos figuran Hrant Tabyryan (50) y Arturo Tabyryan (19), además de Luciana Maribel González Galeano (41), Glider Ronal Tabra Quispe (48), Brian Francisco Pineda Rivera (31), Gisela Rojas (32), Griselda Belén Sanco (32) y Matías Mercado (23).

Durante los procedimientos se incautaron 8.300 pares de zapatillas de marcas como Nike, Adidas, Puma, Converse, Vans, All Star y Caterpillar; 11.735 capelladas; 220 remeras apócrifas; y una importante cantidad de maquinaria industrial —máquinas de corte, impresoras, estampadoras, tejedoras, bordadoras, prensas y equipos digitales— además de insumos, etiquetas y embalajes. Todo el equipamiento fue interdictado por orden judicial.

La investigación se inició tras detectar, en julio, publicaciones en redes sociales y sitios web que ofrecían calzado a precios irrisorios, con ventas exclusivamente online y envíos a domicilio.

Según los investigadores, la operatoria combinaba talleres clandestinos que producían imitaciones en infracción a la ley de marcas y mercadería de contrabando proveniente de Brasil, almacenada en depósitos del sur del conurbano.

Peritos de las firmas damnificadas constataron que el calzado hallado en las fábricas de La Matanza era falso en su totalidad, mientras que el incautado en depósitos correspondía a contrabando.

Se estimó que el valor de mercado del producto terminado asciende a $664 millones, y el de materiales en proceso a $120 millones, mientras que la maquinaria secuestrada fue valuada en US$345.000.

Las actuaciones también permitieron identificar 31 trabajadores informales en las fábricas allanadas y otros empleados no registrados en domicilios vinculados a la distribución.

Por disposición judicial, se ordenó el secuestro de toda la mercadería y la interdicción de las máquinas utilizadas en la confección.