Mecheras robaron ropa infantil por un millón de pesos: se llevaron de todo

Dos mecheras fueron registradas por las cámaras de seguridad de un local de indumentaria infantil en Córdoba mientras robaban una importante cantidad de prendas, con un valor estimado cercano al millón de pesos.

El robo ocurrió en un local de una reconocida marca de ropa para chicos, donde las sospechosas aprovecharon un descuido para ocultar mercadería y retirarse sin pagar.

Los responsables del negocio denunciaron que las mismas mujeres ya habrían protagonizado episodios similares en otros puntos de venta.

La reiteración de los hechos genera alarma en los comerciantes del sector, que advierten por la falta de controles efectivos y piden mayor presencia de seguridad en las zonas comerciales.