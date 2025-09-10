Le pegaron un tiro en el pecho a un joven de 20 años para robarle la moto

Un joven de 20 años resultó herido de un disparo en el abdomen luego de ser atacado por dos delincuentes que le robaron la moto en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Campana y Chivilcoy cuando la víctima, identificada como Franco Nahuel Ocampo, circulaba a bordo de su moto y fue interceptada por dos hombres armados que lo hicieron caer del rodado.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo Ocampo levantó las manos en señal de no resistirse, pero pese a ello uno de los asaltantes efectuó un tiro que impactó en su abdomen. Rápidamente los agresores escaparon con el vehículo.

El joven fue trasladado consciente al hospital “Simplemente Evita”, donde recibió asistencia médica y permanece fuera de peligro, añadieron las fuentes.

La investigación quedó en manos de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Bianchi, quien ordenó distintas medidas para dar con los autores del hecho.