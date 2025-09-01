Amenazas extorsivas contra comercios: los sorprendieron durmiendo y estarían vinculados a la banda de los Noguera

La Policía de Investigaciones y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno Provincial, aprehendieron a dos mujeres investigadas por extorsiones y relacionadas a un recluso que integra la banda de Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera, en el marco de una serie de allanamientos realizados en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Como resultado del operativo, efectivos policiales lograron la aprehensión de dos mujeres, identificadas como Priscila Yamile M. de 24 años y Ludmila Joana A. (22). Además procedieron al secuestro de 7 teléfonos celulares, cartuchos calibre 38, una réplica de arma de fuego y documentación relevante para la causa.

Los procedimientos obedecen a una investigación por amenazas extorsivas contra un comercio, en una causa que lleva adelante el fiscal Pablo Socca, del Equipo para el Abordaje de los Delitos Cometidos con Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación.

Se cumplimentaron nueve allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, vinculados a personas sindicadas de actuar bajo órdenes de un recluso relacionado a la banda del “Gordo Dani”. Las medidas se llevaron adelante en inmuebles de calles 17 de Octubre al 1100; General López al 200 y al 300; 20 de Junio al 200 y al 300; Almirante Brown al 2100; y Pasaje Mármol al 1900.

En una primera etapa de la investigación ya se habían realizado 15 allanamientos, en los que detuvieron a dos personas y además se obtuvieron elementos de interés que permitieron avanzar en la identificación de las mujeres implicadas.

Los procedimientos fueron ejecutados por la División de Capturas del Departamento Operativo de la PDI, Región II Rosario, contando con la colaboración de demás brigadas de la División Operativa y Compleja II; y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.