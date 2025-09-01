Entraron a robar a una empresa, redujeron a los empleados a punta de pistola y se llevaron computadoras

Dos delincuentes armados asaltaron una empresa de servicios de internet en Tucuman, donde redujeron a los empleados a punta de pistola y se llevaron computadoras y teléfonos celulares.

El hecho ocurrió pasadas las 8 en un local ubicado en avenida Coronel Suárez al 600, cuando los ladrones ingresaron al lugar y encañonaron a los trabajadores que se encontraban en el interior.

Una de los empledas intentó tranquilizar a su compañera y le gritó “quedate quieta” mientras ella intentaba resistirse al robo de su celular, tras lo cual la arrojaron al suelo para inmovilizarla.

Los delincuentes obligaron a las víctimas a dirigirse hacia el fondo del local, mientras revisaban los escritorios y se apoderaban de equipos informáticos y teléfonos.

Fuentes de la investigación señalaron que los asaltantes escaparon a bordo de una moto cuya patente aún estaba en trámite.

Personal policial llegó al lugar tras el alerta de los damnificados y dispuso un operativo de rastrillaje en la zona, aunque por el momento no se informó sobre detenidos.

La fiscalía de turno dispuso la revisión de las cámaras de seguridad del local y de la la zona para intentar identificar a los autores del hecho.