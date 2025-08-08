Se levantaron a las 5 de la mañana para ir a trabajar y les robaron el auto a mano armada

Dos jóvenes fueron víctimas de un violento robo a mano armada a la madrugada en González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió cerca de las 5, cuando salían de su domicilio para ir a trabajar y fueron interceptados por tres delincuentes que les cruzaron un vehículo, los amenazaron con armas de fuego y los obligaron a descender de su auto.

Los ladrones actuaron con rapidez: descendieron del vehículo en el que se movilizaban, apuntaron a los jóvenes y les exigieron que se alejaran. Los damnificados corrieron hasta ponerse a resguardo mientras los asaltantes escapaban con el rodado.

El auto fue recuperado horas más tarde, aunque con faltantes de pertenencias y documentación. “La Policía tardó en llegar aproximadamente 40 minutos”, indicaron los familiares, quienes además solicitaron colaboración para recuperar una cédula azul y un juego de llaves con el logo W. Parte de la documentación fue hallada en la intersección de las calles Conde y Jachal.

“Cuando apenas nos mudamos, un patrullero me acompañaba y me esperaba en la esquina hasta que yo abra el portón”, recordó el padre de las víctimas.