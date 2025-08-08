¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Se levantaron a las 5 de la mañana para ir a trabajar y les robaron el auto a mano armada

Dos jóvenes fueron emboscados en la puerta de su casa por tres delincuentes. “Tenés que estar con cuatro ojos, qué hijos de puta”, dijeron. 
 

Por Redacción

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 07:38

Dos jóvenes fueron víctimas de un violento robo a mano armada a la madrugada en González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió cerca de las 5, cuando salían de su domicilio para ir a trabajar y fueron interceptados por tres delincuentes que les cruzaron un vehículo, los amenazaron con armas de fuego y los obligaron a descender de su auto.

Los ladrones actuaron con rapidez: descendieron del vehículo en el que se movilizaban, apuntaron a los jóvenes y les exigieron que se alejaran. Los damnificados corrieron hasta ponerse a resguardo mientras los asaltantes escapaban con el rodado.

El auto fue recuperado horas más tarde, aunque con faltantes de pertenencias y documentación. “La Policía tardó en llegar aproximadamente 40 minutos”, indicaron los familiares, quienes además solicitaron colaboración para recuperar una cédula azul y un juego de llaves con el logo W. Parte de la documentación fue hallada en la intersección de las calles Conde y Jachal.

“Cuando apenas nos mudamos, un patrullero me acompañaba y me esperaba en la esquina hasta que yo abra el portón”, recordó el padre de las víctimas.

 

