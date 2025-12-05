Cayó la jefa de una banda dedicada a las entraderas: la sorprendieron en la peluquería mientras se hacía la tintura

Una mujer de 37 años, sindicada como la jefa de una organización dedicada a cometer al menos ocho entraderas en la zona oeste bonaerense, fue detenida en una peluquería de Gregorio de Laferrere cuando se realizaba un tratamiento de tintura y pidió a los policías “dejame que me saque las mechas, que me moje el pelo nomás”.

La detenida fue identificada como Mayra Solórzano (37), quien estaba prófuga desde hacía un año y era buscada por robo agravado con arma de fuego, asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra en el marco de la causa que lleva adelante el Juzgado de Garantías N° 3, del juez Norberto Ochipinti, y la UFI de Gravedad Institucional de La Matanza, a cargo de la fiscal Andrea Palin.

El operativo fue llevado adelante por detectives de la DDI La Matanza en un local ubicado en Piedra Buena y Gutiérrez, donde Solórzano había solicitado un turno para teñirse el cabello. Personal encubierto que simulaba ser un cliente advirtió su llegada y dio aviso para concretar la aprehensión.

La mujer fue sorprendida con papel metálico colocado en la cabeza y llegó a pedir permiso para retirarse la tintura. Al advertir su detención, intentó pasar su celular a otra persona, pero los efectivos se lo secuestraron de inmediato. Fue trasladada a la dependencia policial con el tratamiento a medio terminar.

La investigación se inició el 12 de enero de 2024, tras 16 allanamientos que permitieron detener a cuatro integrantes de la organización y secuestrar vehículos y material probatorio. El análisis de los teléfonos incautados permitió establecer que la banda contaba con el apoyo de un policía bonaerense que actuaba como “oreja”, suministrando en tiempo real información sobre movimientos de patrulleros y alertas al 911.

Ese efectivo, identificado como Blas Osvaldo Camacho (41), teniente de la UTOI La Matanza, fue detenido el 24 de abril pasado cuando llegaba a tomar servicio, y se le secuestraron armas y elementos robados. El agente les pasaba información en tiempo real sobre los movimientos de los patrulleros y las alertas al 911.

Solórzano cumplía el rol de jefa de la organización, elegía los domicilios a atacar, distribuía los roles de cada integrante y monitoreaba los movimientos desde el exterior de las viviendas, en contacto directo con Camacho para facilitar la fuga antes de la llegada policial.

Entre los hechos atribuidos se encuentra una entradera cometida en Villa Luzuriaga, cuya víctima fue Gonzalo Ezequiel Papasidero (26), familiar del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola.

Tras un año de tareas encubiertas y análisis de comunicaciones, los investigadores lograron identificar una línea telefónica que Solórzano estaba utilizando y así determinar el turno que había solicitado en la peluquería donde finalmente fue capturada.

En el procedimiento se secuestró un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa