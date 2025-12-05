Panini presentó el álbum del Mundial 2026, el más grande de la historia con un récord de 980 figuritas

La compañía Panini América es socia exclusiva de la colección de cromos de la FIFA hace más de 50 años. Compartió públicamente en Estados Unidos la portada especial del álbum del Mundial 2026, una edición histórica impulsada por la ampliación del torneo.

La colección contará con 112 páginas y un récord de 980 figuritas, mientras que cada sobre incluirá 7 estampas, lo que la convierte en la mayor edición mundialista jamás impresa por la compañía.

La portada difundida en la presentación está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial del torneo y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que México tendrá una edición exclusiva que será revelada próximamente.

La expansión del álbum acompaña el nuevo formato del certamen, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre los tres países.

El lanzamiento tuvo lugar en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes del Mundial y escenario elegido para la final. Allí, Panini anticipó su estrategia de productos para el ciclo, que incluirá colaboraciones, ediciones especiales y una preventa limitada en Amazon para medir la demanda de los coleccionistas.

“El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados… y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó públicamente Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Y agregó: “La FIFA y Panini se complacen en ofrecer de nuevo un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum… representa un símbolo de la alegría, la pasión y la expectación que caracterizan a la Copa Mundial".

Con récord de figuritas, preventa anticipada y múltiples portadas, el nuevo álbum ya se proyecta como uno de los lanzamientos más esperados rumbo al Mundial 2026.