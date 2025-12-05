Filmaban a menores mientras eran abusados y vendían las imágenes: 12 detenidos en 117 allanamientos

En el marco de un mega operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarató una red de comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Los agentes arrestaron a doce personas, tras 23 allanamientos efectuados en el conurbano bonaerense.

Este procedimiento se dio en el marco de la “Operación Protección de Infancias VI”, continuación de los operativos realizados desde diciembre de 2023. Todos ellos han sido debidamente coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, dependiente de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

En las operaciones se combinaron tareas de investigación con las herramientas P2P "ICCA COPS" y/o "CPS ", plataformas que visualizan el intercambio directo (carga o descarga) de información relacionada al tráfico de imágenes de explotación sexual infantil con números de IP o GUID (un número único de identificación generado mediante un algoritmo), a través de distintas redes del tipo P2P (PEER TO PEER).

Los detectives desarrollaron arduas labores de campo y análisis informáticos, mediante los cuales determinaron la existencia de 23 domicilios con directa relación con la creación, acopio y venta de archivos de abuso sexual de menores de edad. Reunidas la totalidad de las evidencias, los Juzgados de Garantías en Turno de los Departamentos Judiciales de La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, ordenaron simultáneamente la ejecución de los allanamientos.

Los mismos se desarrollaron en las localidades de Tortuguitas, José C. Paz, San Miguel, Almirante Brown, Burzaco, Glew, Villa Centenario, Banfield, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Carapachay, Villa Madero, Lanús, Remedios de Escalada y Monte Chingolo, en los cuales once hombres y una mujer fueron detenidos.

Asimismo, se notificó de la causa a otros catorce individuos y se confiscaron 64 dispositivos telefónicos, 14 notebooks, 8 computadores de escritorio, una consola, 3 cámaras, 9 pendrives, 3 tablets, una filmadora, 2 discos externos, 4 memorias micro SD y documentación de relevancia para la justicia.

Participaron de las investigaciones la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la Dra. Vanesa Leggio, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 del Departamento Judicial de Avellaneda/Lanús, a cargo del Dr. Maidana, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Vanesa Scanzani y el fiscal Claudio Oviedo de la UFI 5 Morón.

Cabe destacar que el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Procuraduría General de la provincia de Buenos Aires, también realizó una gran cantidad de allanamientos, los que sumados a los ejecutados por la PFA configuraron un total de 117 procedimientos en toda la Provincia. No obstante y en el marco del mismo programa, la Policía de la Ciudad de México participó a su vez con otros tantos operativos en su respectivo país.

Tanto los detenidos como los notificados, quedaron junto a los elementos decomisados a disposición de los magistrados interventores por infracción al Artículo 128 del Código Penal.