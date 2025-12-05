“Quiero terminar el secundario”: L-Gante confesó su intención por completar los estudios

En una entrevista con el conductor del ciclo Otro día perdido, Mario Pergolini, Elián Ángel Valenzuela expresó sus ganas de culminar sus estudios. En la misma charla contó detalles de los cien días que estuvo tras las rejas y reflexionó al respecto.

Durante la charla, Pergolini elogió la evolución personal del artista. “A mí siempre me agrada escucharte, cada vez estás más ubicado, cada vez estás más pensativo. Cada vez se te ve más centrado”, le dijo, destacando su crecimiento y preparación.

L-Gante respondió con un mensaje de superación personal. “Siempre hay un momento para volver a centrarse, seguir preparándose, seguir obteniendo conocimiento. Estudiar. Hoy en día me parece genial ponerse a estudiar. Yo también fui un joven que ha dejado los estudios”, admitió, al recordar que había abandonado la escuela en tercer año, en 2016.

En medio de la conversación, el clima se volvió distendido cuando Agustín Aristarán se dirigió al músico e indicó al conductor deslizando: “Guarda porque te va a querer terminar el secundario”. La panelista Leila Roth lo encaró directo: “¿Te gustaría terminarlo?”, y el creador de la cumbia 420 respondió sin dudar: “Sí, sí”.

Fue entonces cuando Pergolini lanzó su propuesta. “¿Dónde tenés domicilio, en Capital o en provincia?”. Al oír que vivía en provincia, el conductor insistió: “No importa, mudate a mi casa porque hay un sistema en la Ciudad que te permite estudiar con acompañamiento, rendir en menos tiempo porque estás trabajando y tener el título. Si querés, yo te lo arreglo”. Incluso sumó: “Se lo estamos arreglando a Trueno también”.

La respuesta de L-Gante fue inmediata: “Me interesa”, dijo mientras asentía, lo que generó una ovación del público. Así, en un cruce espontáneo, Pergolini logró motivar al referente de la cumbia RKT.

Los días en prisión:

“¿Nunca dudaste que te podías quedar, que te hagan una mala jugada, no sé, que las cosas pasen? ¿Nunca, jamás, que el abogado te falle, que el juez te odie, que Wanda no exista?“, le preguntó el conductor.

“Lo empecé a dudar”, respondió el artista. “A los dos meses. ¿Cuánto estuviste?“, intervino Pergolini.

“Cien días. Cuando ya iba cambiando por el tercer abogado, y eran días 70, 80, dije, borrar el tema, volví. Era una celda común, muy, ¿cómo se dice? Aislado. Inicié estando aislado. En un momento pedí si me podían pasar un compañero porque estaba muy aburrido. Me iba a volver loco", contó el músico.

“¿Y te lo pasaron?“, preguntó el conductor. ”Sí“, respondió el músico. ” ¿Y el tipo sabía que eras vos o no tenía idea?“, preguntó Mario. ”Sí, cuando me vio se volvió loco. Pero la llevamos bien y fue leve", expresó.

“¿Aprendiste algo?“, le dijo Pergolini. ”Sí, aprendí. Y aprendí, sobre todo, hoy en día veo las cosas con más valor, ¿no? Me han quitado la libertad por cierto plazo de tiempo. Y bueno, te das cuenta de lo valioso que es tener tu tiempo, la libertad, el poder ver a las personas que querés cuando vos querés. Eso no tiene precio", contó.

La disputa por los derechos artísticos:

L-Gante está en medio de una disputa legal por sus derechos artísticos tras descubrir un contrato con su exrepresentante, Maxi "El Brother", cediéndole derechos sobre su música, voz e imagen de forma irrevocable y casi perpetua, incluyendo material futuro, lo que provocó una demanda millonaria y una ruptura profesional.

Al respecto, el cantante expresó: “Estoy en una negociación por mis derechos artísticos. Quiero rescindir lo antes posible y hoy prefiero tener gente de confianza a mi lado”.

El vínculo con el amor:

“Me tildan de mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore y que me crea”, lanzó el cantante cuando le preguntaron sobre el amor.

Y agregó: “Fui de todo un poco pero por disfrutar. Dije, ‘si no disfruto ahora todo esto que me está pasando, desde los 30 para arriba ya quiero estar enfocado en otras cosas, tengo 25”.

Momento musical:

L-Gante compartió con el conductor del programa su primer álbum oficial llamado “Celda 4” y hasta realizaron con humor una “Music Session” haciendo referencia a la que realizó con Bizarap.