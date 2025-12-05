Vendían droga con un menor de 15 años en “El búnker del medio” y los descubrieron con un drone: 5 detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvieron a cuatro mayores de edad, pusieron a disposición judicial a un menor y secuestraron material estupefaciente en el marco de cuatro allanamientos realizados entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves en barrio 7 de Septiembre, zona oeste de la ciudad de Rosario.

Personal de la División Microtráfico de la PDI encabezó las medidas en distintos inmuebles del Fonavi del barrio 7 de Septiembre, en donde la investigación a cargo de la fiscal Brenda Debiasi había detectado acciones compatibles con la comercialización de drogas.

Por lo tanto, los agentes lograron establecer que la actividad ilícita se concentraba principalmente en un domicilio conocido como “El búnker del medio”, lo que motivó la solicitud de las órdenes judiciales por parte de la Fiscalía de Microtráfico al juez Rodrigo Santana.

Como resultado de los procedimientos, efectivos policiales lograron la aprehensión de cinco personas: Sebastián F. (44 años), Ricardo Daniel C. (39), Julio Oscar G. (34), Catherine Nicol C. (23) y un menor de edad de 15 años que, por disposición de la autoridad de Niñez, fue trasladado a la Seccional 16ª.

Asimismo, los operativos arrojaron el secuestro de diversos elementos vinculados a la actividad de narcomenudeo, entre ellos 33 envoltorios de cocaína, 4 envoltorios de marihuana, 1 balanza de precisión, 71.600 pesos en efectivo, telefonía celular y una bicicleta.

Las medidas se llevaron adelante en domicilios ubicados en Pasaje 1467 entre Calle 1471 y Sánchez de Loria y Pasaje 1467 (dos casas de pasillo interno) entre Tarragona bis y Sánchez de Loria bis. Los cuatro detenidos mayores de edad, el adolescente a disposición de la justicia de menores y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Microtráfico.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.