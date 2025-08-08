Violento choque entre un camión y una moto: el casco le salvó la vida

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un siniestro vial entre un camión y una moto en la localidad de El Talar. Luego del choque -que ocurrió en horas de la mañana- se activó el operativo correspondiente para asistir a la víctima que se encuentra fuera de peligro.

El accidente sucedió luego de que una moto, que transitaba por la Colectora Este, no logró frenar y chocó contra un camión que salía de la autopista Panamericana para ingresar a la calle Italia.

Tras el fuerte impacto, la víctima cayó al asfalto y golpeó su cabeza: el casco le salvó la vida.



Luego del siniestro, agentes dieron el alerta y el móvil más cercano del COT llegó al lugar. Posteriormente, arribó personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes asistieron al motociclista en el lugar y constataron que no debía ser trasladado.