Robaban teléfonos en colectivos, los desguazaban y vendían los repuestos a mitad de precio

Al bajar de un micro de la línea 511 en Mar del Plata, una mujer de 61 años se percató de que le faltaba el celular. Segura de que se había tratado de un robo, realizó la denuncia y los efectivos policiales rastrearon el teléfono.

El iPhone en cuestión aparecía en Villa Gesell, por lo que tomó intervención la UFI 5 de la Fiscalía descentralizada Federal de Dolores.

Los uniformados allanaron un domicilio en 26 entre 110 y 111 perteneciente a un hombre conocido como “Catu”. El delincuente, señalado como cabecilla de una banda, tenía dos iPhone 12 con numeración suprimida idénticos al descripto por la víctima, otros 3 aparatos de Apple bloqueados y con denuncia por robo y 39 equipos más de diversas marcas.

A su vez, hallaron un lote de carcasas y repuestos sueltos de Iphone y 16 perfumes árabes sin etiqueta de importación de AFIP/ARCA que el imputado vendía en portales digitales.

El delincuente, de 32 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia.