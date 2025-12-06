Compraban armas legales, las denunciaban como “extraviadas” y luego las vendían a bandas narcos en el mercado negro

La causa tuvo su génesis cuando el Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego investigó una posible maniobra delictiva que implicaba la adquisición legal de pistolas, revólveres, escopetas de grueso calibre y municiones por parte de ciudadanos sin antecedentes pero que, en principio, no cumplían con el perfil socioeconómico habitual en compradores de dicho material.

Las sospechas iniciales se fundaron en la circunstancia que, en muchos procedimientos vinculados a hechos delictivos que tuvieron lugar en los últimos tiempos, eran secuestradas armas de fuego que no registraban impedimento. Es decir, eran “legales”.

Los agentes establecieron la existencia de una red delictiva que se dedicaba a la introducción de armas al circuito legal, por medio de personas de bajos recursos que compraban dichas armas, las denunciaban como extraviadas o sustraídas, las revendían y/o alquilaban en el Mercado Negro y posteriormente pasaban a estar en poder de bandas criminales para ser utilizadas en hechos de robo, disputas narco y episodios de sicariato.

El operativo, realizado en varios barrios precarios de Santa Fe, implicó una importante movilización de efectivos que, ariete en mano, derribaron las “cuevas” de varios de los sospechosos. A su vez, recibieron apoyo aéreo de drones.

En ese sentido, se determinó también que al menos dos individuos que se dedicaban al comercio de cocaína y marihuana.

Con el total de las pruebas reunidas, las autoridades judiciales ordenaron la ejecución de 17 allanamientos; todos ellos sobre viviendas ubicadas tanto en la ciudad de Santa Fe, como así también en los barrios Barranquita Oeste, Esperanza, Las Lomas, Altos Verdes y las localidades de Recreo y Santo Tomé.

De ese modo, los funcionarios policiales ingresaron a las fincas y lograron la detención de doce personas (nueve hombres y tres mujeres), sindicadas como partícipes de la comisión de las actividades previamente nombradas.

Durante el desarrollo de los operativos, realizados simultáneamente, se decomisaron dos escopetas cal.12, una carabina, cuatro revólveres, diez pistolas de diferentes calibres, gran cantidad de municiones, 66 gramos de cocaína, más de un kilo de marihuana, un indoor, 7.201.220 pesos en efectivo, 200 dólares, 14 teléfonos celulares, una notebook, tarjetas y cédulas de tenencia de armas y consumo de municiones, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y documentación de interés.