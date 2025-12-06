Lo vieron solo y lo asaltaron entre cinco: los ladrones tienen entre 14 y 17 años

Un joven volvía caminando de madrugada de lo de un amigo. En un momento, vio cómo un grupo de cinco personas venía de frente y si bien temió que quisieran robarle, lo dejaron pasaron.

Sin embargo, una cuadra después, los delincuentes, todos menores, se le fueron encima y lo arrinconaron para sacarle la riñonera -donde llevaba la billetera- y el celular.

El hecho, ocurrido en el barrio Güemes, fue capturado por un domo de seguridad que dio inmediata alerta a los efectivos. Minutos después, un patrullero logró interceptar a los ladrones en Roca y Brasil.

Al revisarlos encontraron tanto el teléfono como la billetera con documentación. La riñonera, por su parte, había sido descartada en la calle al momento de escuchar las sirenas.

Los uniformados constataron que se trataba de jóvenes de entre 14 y 17 años. Dos de ellos ya contaban con antecedentes delictivos y fueron trasladados a sede policial.