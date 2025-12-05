"No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto": La autocrítica de Franco Colapinto tras las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi

La Fórmula 1 completó su primer día de actividad en el Gran Premio de Abu Dhabi. Lando Norris, máximo candidato al título, quedó en la cima en ambos ensayos: lideró la FP1 con un tiempo de 1:24.485 y la FP2 con una marca de 1:23.083. Max Verstappen, otro de los contendientes, se ubicó por detrás en las dos tandas.

En este marco, Franco Colapinto cerró una correcta jornada en la que superó a sus compañeros de Alpine. En el primer entrenamiento quedó por delante de Paul Aron, piloto de reserva que ocupó la butaca de Pierre Gasly, con un tiempo de 1:24.855 que lo dejó en el 10° lugar. La diferencia fue de 0.349 segundos a favor del argentino.

En la segunda práctica, con el francés nuevamente al mando de su monoplaza, Colapinto cronometró una vuelta de 1:24.771 y fue 0.192 más rápido que Gasly. No obstante, ambos quedaron 19° y 20°, respectivamente. El pilarense completó 55 giros en total.

“No entiendo bien la verdad, hay que la data. No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto, es algo a entender. Hay que entenderlo ahora y trabajarlo para mañana”, reflexionó Colapinto.

“Dentro de todo yo me sentí mejor con el auto que es lo más importante”, agregó.

Vale destacar que en la FP1 compitieron nueve corredores rookies (novatos) en el marco de las obligaciones que impone el reglamento. La normativa vigente exige que cada equipo le permita a un piloto novato disputar dos sesiones de entrenamientos libres en cada uno de sus monoplazas a lo largo del año.

Cronograma de fin de semana:

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10:00

Cómo es el circuito del GP de Abu Dabi de la F1:

El Circuito de Yas Marina, que alberga el GP de Abu Dhabi, forma parte del Mundial de Fórmula 1 desde el año 2009, con el Red Bull de Sebastian Vettel siendo el ganador en su primera celebración.

Primer Gran Premio: 2009

Número de vueltas: 58

Longitud del circuito: 5,281 km

Distancia de carrera: 306,183 km

Récord de vuelta: 1:26.103 (Max Verstappen, 2021)