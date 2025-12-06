Sometieron a una heladera en el depósito y la golpearon hasta que les entregó la recaudación

La empleada de una heladería “Grido” vivió una tarde de terror debido al accionar de cuatro violentos ladrones.

Todo comenzó cuando la mujer atendía en el comercio ubicado en Colón al 8700. Uno de los ladrones entró simulando interés en llevar un cuarto de helado. Al constatar que la víctima estaba sola, salió del lugar y dio paso a otros dos delincuentes encapuchados y armados.

Los ladrones la abordaron en el depósito donde la amenazaron y le dieron un culatazo en el rostro. Una cámara del comercio registró como una cliente entraba pero al ver que nadie la atendía se fue aunque algo extrañada por los ruidos que provenían desde atrás.

Concretado el robo, los ladrones huyeron en las motos. Gracias al trabajo de Gabinete Técnico Operativo de Comisaría Decimosegunda ubicaron a uno de ellos, conocido como “El Pelado”.

El delincuente en cuestión fue hallado en la Villa Gascón. El hombre tenía antecedentes por resistencia a la autoridad, robo agravado, captura activa, tentativa de robo y tenencia ilegal de arma de guerra.