Se tatuó con él y lo entregó: la viuda negra de 17 años que seducía con su escote

Con la detención de siete delincuentes, la Policía de la Ciudad desbarató una banda de "viudas negras" que asaltó a un tatuador en Balvanera, al tiempo que se investiga la vinculación de algunos de sus miembros con la causa de la muerte del economista Pablo Jiménez, ocurrida en julio último en Palermo, con el modus operandi de este tipo de delito.

Dos mujeres, una de ellas menor, y cinco hombres están detenidos por el robo y lesiones cometidas contra un empleado bancario y tatuador el 5 de febrero pasado.

El damnificado conoció a una joven por Tinder, sin saber que estaba llevando a una viuda negra a su casa. La delincuente, de 17 años, se hizo hasta un par de tatuajes para ganar la confianza de la víctima.

Ya para un tercer encuentro le propuso llevar a dos amigas y el hombre aceptó. En un momento, la mayor, de 18 años, propuso salir para comprar más bebidas, se llevó la llave y volvió con cuatro hombres que golpearon, maniataron y amenazaron con arma para que les entregue el dinero, además de llevarse máquinas de tatuajes, elementos electrónicos y ropa.

En la puerta, de acuerdo pudieron comprobar los oficiales un quinto sujeto aguardaba a bordo de un Volkswagen Gol para llevar el botín.

Fue un vecino quien al escuchar los gritos de la víctima, el que dio aviso a la policía, tomando intervención personal de la Comisaría Vecinal de jurisdicción.

Dos meses después de hecho, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 31, solicitó que la pesquisa quede a cargo de la División Robos y Hurtos.

Fue esta división la que logró, acopiando imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), con cámaras públicas y privadas, dar trazabilidad a los movimientos de los delincuentes.

A partir de este trabajo, el personal de Robos y Hurtos dilucidó que una de las involucradas, puntualmente la joven que había tomado contacto por Tinder con la víctima y que se hizo de su confianza era una menor, de 17 años, por lo cual tomó intervención la Fiscalía Nacional de Menores 2.

El trabajo en redes sociales, activaciones de antenas, triangulación de llamadas, permitió dar con nuevos datos y los dos domicilios de las mujeres, los cuales fueron allanados por disposición del Juzgado de Menores 4, a cargo del Dr. Cristian Axel von Leers.

Uno de los lugares allanados fue en un departamento en Cochabamba al 2600, donde fue detenida la menor, y se secuestraron 14 celulares, dos tablets y una notebook, en tanto una pareja mayor, ambos con antecedentes por amenazas, fueron imputados por la Unidad de Flagrancia Este por tenencia de 22 gramos de flores de marihuana.

El otro departamento allanado fue en Mitre al 2500, en el mismo barrio. Allí fue la mujer de 18 años que franqueó el acceso de los delincuentes el día del robo, y que tiene antecedentes por disparo de armas de fuego y amenazas. En el lugar los oficiales incautaron prendas utilizadas durante la jornada del robo.

Los procedimientos tuvieron la colaboración de personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) y también especialistas de la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad, que extrajeron rápidamente valiosa información de los celulares para dar con los restantes autores.

Así cayó el “Gordo Winnie” tal cual llamaban a uno de los sujetos y otro de los sindicados como los autores de la golpiza y el robo, en sendos allanamientos en la avenida Boedo al 200, en Almagro, y en Castro Barros al 1600, en el barrio de Boedo, en uno de los cuales los oficiales secuestraron unas esposas.

Un tercer allanamiento se hizo en Llerena al 2600, en Villa Crespo, pero el sujeto al que fueron a aprehender, ya estaba detenido en otra causa, al igual que los otros dos implicados, entre ellos el chofer del Gol. Todos quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 4.

En tanto, cuatro días después del allanamiento en el domicilio de la menor por parte de Robos y Hurtos, también hubo un procedimiento por parte de la División Investigaciones Comunales 14 (DIC14) ya que la joven viuda negra también está investigada por la causa en la que murió el economista Pablo Jiménez, el 19 de julio en un departamento en Palermo.

En este caso, la pesquisa en torno a la muerte del economista apunta a una banda de viudas negras. Por otra parte, los investigadores del caso del tatuador, están detrás de otra menor, que tendría 15 años, y es la única de las integrantes de la banda que resta aprehender.