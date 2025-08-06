Un policía se bajó del colectivo y mató a un ladrón que asaltaba a un taxista

Un efectivo de la Policía Bonaerense se bajó de un colectivo y mató a un delincuente armado que intentó asaltar a un taxista en La Matanza.

El hecho ocurrió cerca de las 6.50 en la intersección de Ruta 3 y la avenida Avellaneda, a la altura del barrio Santos Vega. El agente se dirigía a su lugar de trabajo y viajaba como pasajero en un colectivo de la línea 620 cuando vio el intento de robo, bajó del micro, se identificó y enfrentó al sospechoso.

El policía, identificado como el sargento José Luis Molina, de 35 años, pertenece a la Comisaría de Lomas del Mirador. Al advertir que un delincuente con un arma larga amenazaba a un taxista detenido en un semáforo, descendió rápidamente del colectivo y dio la voz de alto.

Según las fuentes policiales, el ladrón intentó escapar por uno de los pasillos del barrio y el agente lo persiguió. El enfrentamiento culminó a pocos metros, dentro del asentamiento.

El sospechoso, identificado luego como Maximiliano Alejandro Giori Pucheta, de 32 años, cayó al suelo tras recibir un disparo a la altura del cuello. Personal médico que llegó con una ambulancia constató su fallecimiento en el lugar.

Vecinos del barrio rodearon al delincuente caído e intentaron obstaculizar el accionar del policía, por lo que fue necesario el arribo de móviles de apoyo. El efectivo resultó ileso.

El taxista víctima del intento de robo se retiró del lugar tras el hecho, y los investigadores trabajan para identificarlo y tomarle testimonio.

Según trascendió, el asaltante abatido tenía antecedentes penales: había sido detenido por robo agravado en 2013 y por tentativa de robo en 2019.