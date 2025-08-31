A los tiros en la calle: caminaba con dos armas de fuego y le disparó a un hombre

Un hombre que caminaba por la calle con dos armas de fuego le disparó a un hombre y fue detenido en Tigre en las últimas hors.



Gracias a la cámaras del Centro de Operaciones Tigre, en un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia, se logró al sospechoso que merodeaba por la vía pública armado.

Tras el procedimiento pertinente, el hombre fue trasladado en un patrullero a la comisaría y puesto a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en la localidad de Troncos del Talar. Allí, los dispositivos fílmicos registraron al individuo caminando por las calles con actitud sospechosa hasta que sacó el arma y le disparó a un hombre. Es por ello que los operadores solicitaron al móvil más cercano para identificar al sujeto de inmediato.

Al arribar al lugar, los agentes lo interceptaron y realizaron el procedimiento pertinente. Tras la requisa, se incautaron dos armas de fuego, con municiones, lista para su uso. Rápidamente fue aprehendido por los efectivos de la Policía.