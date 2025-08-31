Llegó a su casa y vio a dos encapuchados escapando por el patio: le robaron 15 mil dólares y vivían en una lujosa quinta

Una mujer, que regresaba después de unas horas a su domicilio, vio como dos encapuchados merodeaban por el patio de su casa. Al notar su presencia emprendieron una breve huida a pie para luego ser levantados por un Fait Cronos gris.

El hecho, ocurrido en Lavalle al 4500, originó una investigación de la DDI de Mar del Plata. Al rastrear el vehículo, los efectivos llegaron a una finca en el kilómetro 43 de la Ruta 88, cerca de Miramar.

Allí se encontraron una casa de grandes dimensiones y llena de lujos, como una pileta climatizada.

En el sitio, la policía detuvo a tres hombres de 35, 58 y 61 años, a los que se imputó por robo.

A su vez, los efectivos dejaron constancia que, al momento de la pesquisa, una joven de 31 años, presuntamente hermana de uno de los delincuentes, intentó esconder un anillo que sería producto de uno de los robos.