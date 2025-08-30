Desde Paraguay y sin papeles: detuvieron a un camionero con un Mustang, una Harley Davidson y varias 4x4

Ocho autos y dos motos de alta gama eran transportadas desde Paraguay bajo condiciones irregulares cuando un grupo de efectivos que realizaban controles preventivos a la altura del Paraje Simbolar, en Formosa, descubrieron la maniobra.

Al requisar al chófer encontraron que tenía una identificación que no coincidía con las medidas de seguridad necesarias para el transporte de vehículos. Ante ésta irregularidad, los efectivos realizaron una inspección más minuciosa de la carga.

Al inspeccionar los rodados (precintados según documentación: Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero - MIC/DTA) los gendarmes advirtieron una inconsistencia. Figuraban declarados solo nueve vehículos, omitiendo el registro en la documentación presentada por el conductor de una motocicleta Harley Davidson XL 1200c.c.

Ante las sospechas de un posible caso de contrabando se dio intervención al Juzgado Federal y la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa, quien dispuso el secuestro del camión y de la totalidad de la carga (ocho autos de alta gama y dos motos) por presunta infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” como así también, que las diligencias correspondientes quedaran a cargo del personal de ARCA Delegación Formosa.