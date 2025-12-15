El Gobierno llamó a licitación para concesionar Tecnópolis: el contrato será por 25 años

La Agencia de Bienes del Estado convocará a la concesión del predio con un canon inicial mensual de $611 millones y opción a prórroga por un año.





Manuel Adorni, jefe de Gabinete, confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde destacó que “el predio pasará a funcionar bajo el esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”.



La convocatoria estará a cargo de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) y contempla la concesión del uso y explotación del inmueble ubicado en Villa Martelli. Hasta ahora, el predio estaba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación, cuyo titular es Leonardo Cifelli.



Desde la Secretaría de Cultura señalaron que Tecnópolis presentaba “una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.



Además, detallaron que la deuda acumulada superaba los $4813 millones, había equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en curso— y que su mantenimiento dependía exclusivamente del financiamiento estatal.



Desde diciembre de 2023, el Gobierno implementó un proceso de ordenamiento que permitió reducir más del 30% del personal y establecer un modelo público-privado. Según informaron, este esquema generó ingresos por $600 millones en 2024 y $2429 millones en 2025, con una proyección de alcanzar $2749 millones al cierre del año. Más de 500.000 personas participaron en las actividades realizadas bajo esta modalidad.



El nuevo paso que implica la licitación busca profundizar esta transformación. El Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció un canon mensual inicial de $611 millones, además de un seguro contra incendio de $60.000 millones, asegurando la protección del patrimonio estatal durante la concesión.



Las autoridades nacionales aseguran que Tecnópolis “presentaba una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado“, acumulando, por ejemplo, una deuda superior a los $4.813 millones.



“Contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado”, señaló el Gobierno a la prensa.



El predio tiene una superficie total de 509.759,79 m² y desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, comenzó con un plan de reducción de personal, bajando la planta en más de un 30% (de 333 a 198 empleados).