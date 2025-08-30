Cinco locales clausurados, 130 teléfonos secuestrados y un detenido por vender equipos robados

Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones realizadas por la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) junto a la Policía.

El operativo fue desplegado en Flores y en Parque Avellaneda. El cargamento más importante fue obtenido en un comercio de Eva Perón al 3700 atendido por un hombre peruano de 54 años.

Allí se detectaron varios equipos con denuncias por robo activo. Mientras se llevaba adelante el procedimiento, donde se incautaron 85 equipos, el encargado intentó guardarse otros dos dispositivos en el pantalón.

Luego, los efectivos inspeccionaron locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.

Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura.

La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.