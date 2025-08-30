”¡Dale, dale que se me escapa!”: llamó a un Didi Moto y lo ahorcó para asaltarlo

Lo que parecía un viaje más se convirtió en una pesadilla para un joven que trabajaba como chófer en la zona del barrio Santa Marta de Zeballos.

Todo comenzó pasadas las 21 cuando el conductor arribó a Quinquela Martín al 1300 donde lo esperaba el pasajero. Mientras esperaba que se ponga el casco reglamentario, el delincuente lo ahorcó de forma artera por detrás y lo tiró de la moto.

El delincuente comenzó a los gritos para alertar a tres cómplices que aguardaban escondidos en la zona de vías del otro lado de la vereda.

Uno de los atacantes se sumó a la golpiza del chófer al que castigaron a puñetazos e incluso con su propio casco mientras los otros dos, que portaban un arma de fuego, iban a tomar control de la moto.

Luego de varios minutos de forcejeos y golpes, el conductor escapó corriendo para salvar su vida mientras que los delincuentes se fueron con la motocicleta y las pertenencias de la víctima.