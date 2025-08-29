Dos ladrones le apuntaron con un arma a la empleada de un local en Constitución y se llevaron $30.000

Un asalto a mano armada ocurrió en un local gastronómico del barrio porteño de Constitución, donde dos ladrones le apuntaron a la empleada del lugar y se llevaron 30 mil pesos de la recaudación.

El hecho ocurrió cerca de las las 15 en el comercio “Deli Oriental”, ubicado en la calle Chile al 1600, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

La víctima fue identificada como Norma De Yauhari Alchiriti, de 49 años y de nacionalidad venezolana, quien se encontraba atendiendo el negocio cuando los delincuentes ingresaron y la amenazaron con un arma de fuego.

De acuerdo al testimonio de la mujer, los ladrones le apuntaron directamente a la cabeza y le exigieron que entregara todo el dinero que tenía en la caja registradora. Bajo amenazas, lograron hacerse con alrededor de 30 mil pesos.

Durante el asalto, una clienta que intentaba ingresar al local advirtió la situación y desde la puerta comenzó a gritar para alertar a otras personas en la calle. “¡Están robando, tiene un arma!”, vociferó, lo que generó un momento de confusión en los delincuentes.

Ante los gritos y temiendo ser descubiertos, los asaltantes emprendieron la fuga de inmediato. Vecinos de la zona señalaron que los individuos escaparon corriendo en dirección a la avenida 9 de Julio, aunque no se descarta que un vehículo los esperara a pocos metros.