En 18 segundos, los “roba ruedas” se llevaron cuatro neumáticos de dos autos

Tres delincuentes robaron cuatro ruedas de dos autos estacionados en la calle en apenas 18 segundos en el barrio porteño de Boedo.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 2.30 de la madrugada y quedó registrado a través de cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se ve que los ladrones llegaron en un vehículo de apoyo. Descendieron del rodado y, en cuestión de segundos, levantaron un Peugeot 208 que estaba estacionado en la cuadra.

Mientras dos se encargaban de elevar el vehículo, un cómplice retiraba dos de las ruedas completas, con llantas incluidas.

Finalizada esa maniobra, los delincuentes repitieron el mismo procedimiento a pocos metros, sobre otro Peugeot 208 que estaba estacionado en la misma cuadra. De ese auto se llevaron otras dos ruedas, también en pocos segundos, antes de escapar en el coche en el que habían llegado.

Los investigadores estiman que toda la operación duró 18 segundos y que los autores tenían experiencia en este tipo de ilícitos.

Fuentes policiales señalaron que se trata de un modus operandi reiterado en distintos barrios porteños y del conurbano bonaerense, donde bandas conocidas como “roba ruedas” actúan durante la madrugada.

Las autoridades intentan establecer la identidad de los autores a través de las imágenes de las cámaras de seguridad. Los peritos también analizarán huellas y rastros que hayan quedado en los vehículos afectados.