El ladrón del buzo naranja robó una moto estacionada, se la llevó a tiro y fue detenido

En Tigre centro, el COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en las últimas horas a un delincuente que robó una moto estacionada.

Las cámaras de video vigilancia municipales fueron vitales para el rápido accionar de los agentes. El rodado fue devuelto a la dueña.





El ilícito sucedió en horas de la madrugada, en la intersección de las calles Chingolo y Santamarina. Desde la central de monitoreo, los operadores registraron al sujeto -con actitud sospechosa- que transitaba a pie con el vehículo.



Tras divisar la situación, se dio el alerta al móvil más cercano. Agentes del COT y efectivos de la Policía lo interceptaron y observaron que la moto tenía el encendido forzado. Al verificar esto, lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.