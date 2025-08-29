¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

El ladrón del buzo naranja robó una moto estacionada, se la llevó a tiro y fue detenido

El rodado tenía el sistema de encendido forzado. El vehículo fue devuelto a la dueña.

Por Redacción

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 00:20

En Tigre centro, el COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en las últimas horas a un delincuente que robó una moto estacionada.

Las cámaras de video vigilancia municipales fueron vitales para el rápido accionar de los agentes.  El rodado fue devuelto a la dueña.


 
El ilícito sucedió en horas de la madrugada, en la intersección de las calles Chingolo y Santamarina. Desde la central de monitoreo, los operadores registraron al sujeto -con actitud sospechosa- que transitaba a pie con el vehículo.
 
Tras divisar la situación, se dio el alerta al móvil más cercano. Agentes del COT y efectivos de la Policía lo interceptaron y observaron que la moto tenía el encendido forzado. Al verificar esto, lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

