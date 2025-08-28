Motochorros golpearon a una mujer y la tiraron al piso, pero ella logró evitar que le roben

Una mujer fue víctima de un violento intento de robo en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, cuando dos motochorros la interceptaron en plena calle y uno de ellos la golpeó, aunque finalmente no pudieron concretar el asalto.

El hecho ocurrió el martes por la noche en la cuadra de Ángel Pini al 5200, una zona residencial de ese distrito del conurbano.





De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la víctima regresaba a su casa caminando por la vereda en horas de la noche. En ese momento, dos delincuentes que circulaban en una moto aparecieron por la calle y se detuvieron frente a ella.

Uno de los ladrones descendió rápidamente del rodado y se abalanzó sobre la mujer con violencia, intentando sustraerle sus pertenencias.

La víctima forcejeó con el atacante, que la empujó, la tiró al suelo y llegó incluso a arrastrarla algunos metros en su afán por despojarla del bolso que llevaba.

A pesar de los golpes, la mujer logró resistirse y evitar que el asaltante concretara el robo.

El cómplice permanecía en la moto a la espera de la huida, pero al no poder doblegar a la víctima, ambos delincuentes decidieron escapar del lugar sin sustraer ningún objeto.