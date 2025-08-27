Motochorros intentaron robar una moto, dispararon al aire y los gritos de la víctima frustraron el ataque

Un hombre fue sorprendido por dos motochorros que dispararon al aire e intentaron llevarse su moto, pero la huida de la víctima y sus gritos evitaron el robo en Mendoza.

El hecho ocurrió sobre la calle Echeverría, a escasos metros de la avenida San Martín, cuando la víctima llegaba a su vivienda en su moto. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Los delincuentes se colocaron a la par de la moto y actuaron de manera repentina, sin darle tiempo de reacción al conductor, que en medio del miedo dejó caer el rodado sobre la vereda. Uno de los ladrones sacó un arma de fuego y efectuó un disparo al aire con el objetivo de amedrenta a la víctima

Asustado, el hombre corrió hacia la calle en busca de auxilio y en su desesperación cayó al pavimento, mientras gritaba pidiendo ayuda. Esos alaridos, sumados a la presencia de algunos transeúntes que advirtieron la situación, pusieron en alerta a los agresores.

Pese al intento, los asaltantes no lograron encender la moto que habían querido llevarse y, ante la tensión generada por los gritos y la posibilidad de ser descubiertos, decidieron huir rápidamente de la zona sin concretar el robo.

El hombre no sufrió heridas, pero quedó en estado de shock por la violencia del hecho.