Milagro: se estrelló contra un semáforo, casi parte el auto al medio y salió caminando como si nada

Una mujer resultó herida tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra un semáforo en el barrio Argüello, en la zona norte de Córdoba. La víctima se salvó de milagro y salió del auto caminando como si nada.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ricardo Rojas y Pablo Buitrago cuando la conductora circulaba en un Renault 9 e impactó de lleno contra la estructura metálica.

Como consecuencia del fuerte choque, la mujer sufrió una lesión en el rostro y debió ser asistida en el lugar por personal de un servicio de emergencias que arribó rápidamente tras un llamado de alerta.

Posteriormente, familiares de la víctima decidieron trasladarla por sus propios medios al Hospital de Urgencias para que se le realizara una evaluación médica más exhaustiva.

En la zona trabajaron también efectivos policiales para ordenar el tránsito y evitar mayores complicaciones en una de las arterias más transitadas del sector norte de la capital cordobesa.

Tras el terrible impacto, el auto volcó, sufrió importantes daños materiales en su parte frontal y fue retirado posteriormente del lugar mediante una grúa.