Robo en familia: delante de sus hijas, un matrimonio desvalijó dos departamentos en Palermo

Una familia integrada por un hombre, una mujer y sus dos hijas menores es investigada por haber desvalijado un departamento del barrio porteño de Palermo que habían alquilado a través de una aplicación de alquileres temporarios.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la intersección de las calles Nicaragua y Arévalo, donde se observa a los sospechosos ingresar al inmueble y retirarse poco después con varias bolsas y objetos de valor.

Según las imágenes, el padre cargaba en sus brazos lo que parecía ser un horno eléctrico o un microondas, mientras su pareja y las hijas colaboraban en el traslado de pertenencias.

De acuerdo con los investigadores, la reserva del departamento se concretó mediante perfiles con identidades falsas en una reconocida plataforma digital utilizada para estadías cortas.

El propietario del inmueble advirtió el robo luego de que otros vecinos del edificio notaran movimientos extraños durante la estadía de los acusados.

Voceros vinculados al caso señalaron que los delincuentes aprovecharon la modalidad de ingreso mediante código electrónico y llave en caja de seguridad, un sistema frecuente en este tipo de alquileres.

“En edificios de este tipo hay un flujo constante de personas y resulta difícil distinguir quiénes son inquilinos reales. Si no existe un control más estricto, los perfiles falsos pueden usarse para cometer delitos”, expresó un allegado a la administración del edificio.

La familia sospechosa se alojó apenas una noche y al retirarse sustrajo electrodomésticos, muebles pequeños y diversos elementos de valor.