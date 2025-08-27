“Están robando”: motochorros huyeron en contramano por la 9 de Julio, atropellaron a una mujer y los detuvieron

Personal de la Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros que, al intentar escapar de un control en el barrio de Monserrat, embistieron a una mujer en el partido bonaerense de Avellaneda y fueron reducidos tras perder el control del rodado.

Todo comenzó cuando personal de Motorizada fue alertado por transeúntes sobre dos delincuentes en moto que estaban robando en la zona de Belgrano y Tacuarí.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar y divisaron rápidamente a la moto en cuestión: una KTM Duke 390 sin patente. Al intentar identificarlos, los delincuentes, se negaron a detenerse y emprendieron la fuga a gran velocidad, incluso en contramano por la Av. 9 de Julio.

La persecución continuó hasta Av. Belgrano y General Lavalle, en Avellaneda, donde los delincuentes atropellaron a una mujer de 55 años, que fue trasladada al Hospital Fiorito con un traumatismo en la rodilla izquierda.

Ambos imputados, de 36 y 33 años y con antecedentes por robo y lesiones, fueron detenidos en el lugar y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Avellaneda, que dispuso su aprehensión y el secuestro de la moto.