"Vengo a dejarle plata a su hijo”: le hicieron el "cuento del tío" a un jubilado y le robaron sus ahorros

Un jubilado de Ramos Mejía fue víctima de un robo conocido como “cuento del tío” cuando dos falsos conocidos lo abordaron en la calle, lo convencieron de acompañarlo hasta su vivienda y finalmente lograron llevarse todos sus ahorros.

El hecho ocurrió a plena luz del día en Albariños y Mármol, partido de La Matanza, donde el hombre mayor fue interceptado por una mujer y un hombre que simularon tener un vínculo con su familia.

Los delincuentes le aseguraron al jubilado que “venían a dejarle plata a su hijo” y con ese ardid lograron generar confianza en la víctima.

El anciano, sin sospechar de la maniobra, accedió a dialogar con ellos y, tras unos minutos de conversación, los condujo hasta el interior de su vivienda.

Una vez en el domicilio, los falsos allegados continuaron con el engaño mientras aguardaban la llegada de una cómplice, quien arribó en un auto que estacionó frente a la casa.

La mujer descendió del vehículo e ingresó al domicilio para sumarse a la maniobra delictiva. Entre los tres insistieron con la historia inventada y lograron que la víctima les mostrara el sitio donde guardaba sus ahorros.

Con la excusa de realizar una verificación del dinero, los delincuentes se apoderaron de la suma de efectivo y emprendieron la fuga rápidamente.

De acuerdo con los investigadores, los ladrones abandonaron el lugar a bordo del auto en el que había llegado la cómplice, sin que los vecinos advirtieran en ese momento la maniobra. Tras la huida, el jubilado tomó conciencia del engaño.

La banda actúa con un mismo patrón delictivo: buscan a personas de la tercera edad, las interceptan en la vía pública y, con un falso pretexto, las hacen caer en la trampa.