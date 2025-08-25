“Dame las llaves de la caja fuerte, somos una super banda”: robo comando en un local de artículos gastronómicos

Un violento robo comando fue perpetrado en un local de venta de artíulos gastronómicos en Berazategui, donde un grupo armado irrumpió y redujo a los empleados.

El asalto ocurrió el viernes al mediodia en el comercio “Equipos Gastronómicos Battista”, ubicado en la avenida Dardo Rocha al 400, cuando al menos cinco delincuentes encapuchados ingresaron portando armas de fuego y guantes para no dejar rastros.

Los ladrones se presentaron como una “super banda” y exigieron a gritos las llaves de la caja fuerte, mientras amenazaban a quienes se encontraban dentro del local.

Una de las empleadas alcanzó a pedir auxilio en voz alta al verlos ingresar, clamando “¡llamen a la Policía!”, antes de que fuera encañonada y obligada a tirarse al suelo.

Los delincuentes intimidaron a todos con armas, ordenándoles permanecer inmóviles y en silencio. “Quédense quietos”, repetían mientras recorrían el local.

Las víctimas fueron obligadas a tirarse boca abajo en el piso, bajo la amenaza de ser agredidas si intentaban moverse o resistirse.

El accionar de la banda fue veloz y preciso, ya que permanecieron en el lugar apenas tres minutos, tiempo suficiente para apoderarse de una suma de dinero que aún no pudo ser calculada por los damnificados.

Tras obtener el botín, los asaltantes huyeron rápidamente de la escena, presumiblemente a bordo de un vehículo que los aguardaba en las inmediaciones.

Fuentes policiales indicaron que pese al dramatismo de la situación ninguna de las personas presentes resultó herida durante el atraco.

Los investigadores procuran determinar la ruta de escape de los delincuentes y establecer si la banda actuó con información previa sobre los movimientos de dinero en el lugar.