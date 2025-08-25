Empleados y clientes boca abajo en el suelo y un asalto "relámpago" a una joyería

Dos delincuentes armados desvalijaron una joyería ubicada en pleno centro de Monte Grande tras un violento asalto que duró menos de un minuto y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió el jueves pasado, minutos antes de las 19, en un local de la avenida Alem al 200, a solo 100 metros de la estación de trenes de Monte Grande y a escasos 200 metros de la Comisaría Primera y de la Municipalidad.

Los ladrones ingresaron de manera abrupta, con cascos de moto colocados para ocultar su rostro, y sorprendieron a empleados y clientes que se encontraban en el interior del comercio. "Todos al piso, dame todo", exigieron.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, los asaltantes irrumpieron a los gritos, amenazaron con armas de fuego a quienes estaban en el lugar y ordenaron a todos tirarse al piso.

Uno de los delincuentes saltó el mostrador y comenzó a juntar piezas de oro, mientras su cómplice permanecía apuntando a las víctimas para evitar cualquier resistencia.

En menos de sesenta segundos, los ladrones se apoderaron de una importante cantidad de joyas cuyo valor económico todavía no fue precisado por los investigadores.

Tras concretar el robo, ambos escaparon rápidamente del lugar y se dieron a la fuga en una moto que los esperaba a pocos metros de la joyería.

Las cámaras de seguridad internas registraron toda la secuencia del asalto, mientras que el sistema de monitoreo municipal también captó imágenes de la huida de los delincuentes.

Efectivos de la Policía bonaerense desplegaron un operativo en la zona y trabajan intensamente para dar con los autores del hecho, que permanecen prófugos.