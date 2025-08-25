Usaban una casa como boliche y reunían a casi 500 personas: un auto atropelló a varios jóvenes

Una vivienda alquilada y utilizada como boliche clandestino en el barrio Villa Allende Parque, en la ciudad de Córdoba, fue clausurada tras un operativo que detectó la presencia de casi 500 personas en su interior.

La clausura se produjo luego de que, en la madrugada del domingo, se registraran graves incidentes en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, un auto atropelló a dos personas que circulaban en moto y embistió además a un grupo de jóvenes que se encontraban en la puerta de la casa.

El episodio se habría originado tras una pelea entre jóvenes, cuando el conductor del vehículo aceleró y atropelló a los adolescentes.

Fuentes policiales indicaron que no hubo víctimas fatales y que “no terminó en tragedia de milagro”.

La vivienda, ubicada en Rincón de Luna al 8000, ya había sido escenario de una clausura días atrás por parte del Ministerio de Seguridad provincial.

En esa oportunidad, el procedimiento había estado encabezado por el ministro Juan Pablo Quinteros y derivó en la desarticulación de un “after” con más de 400 asistentes, entre ellos menores de edad.

Durante ese operativo se constató hacinamiento, consumo masivo de alcohol y situaciones de violencia y agresividad contra inspectores y policías.

Vecinos del sector habían realizado múltiples denuncias previas por ruidos molestos y desórdenes vinculados a las fiestas clandestinas en el lugar.

Los inspectores detectaron además que la vivienda no contaba con habilitación comercial, condiciones mínimas de seguridad ni higiene.

Entre las irregularidades señaladas se incluyeron: cableado eléctrico expuesto, ausencia de matafuegos, falta de señalización de emergencia, y carencia de disyuntor diferencial.

Tampoco poseía certificado de aptitud eléctrica ni autorización municipal para funcionar como espacio de espectáculos.

En la vivienda se detectó venta ilegal de bebidas alcohólicas y se procedió al secuestro de equipos de sonido, luces y bebidas valuados en alrededor de ocho millones de pesos.

Tras el primer procedimiento, el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba había presentado una denuncia judicial contra los responsables del evento.

Sin embargo, este domingo personal municipal y policial detectó indicios de reapertura del lugar clandestino.

Esa reapertura fue desalentada de inmediato, pero poco después se registraron los incidentes con el auto que embistió a los jóvenes.

Hasta el momento no se radicaron denuncias particulares por lo sucedido en la vía pública, confirmaron las fuentes.

No obstante, el Ente de Fiscalización y Control adelantó que este lunes presentará una nueva denuncia judicial para ampliar los hechos.

La Municipalidad de Córdoba advirtió que reforzará los controles sobre viviendas particulares utilizadas como boliches y “after” clandestinos.

En paralelo, la Justicia investiga las circunstancias del ataque con el vehículo y procura identificar al conductor involucrado.