Pyme narco: una pareja montó una línea de acopio, fraccionamiento y venta de droga usando tres domicilios

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba en el sur del conurbano vendiendo estupefacientes al menudeo.

Todo comenzó con una investigación sobre una pareja sindicada como responsable del ílicito en Berazategui.

Como resultado de dichas pesquisas y del análisis de la información recolectada por los federales, se individualizó a los proveedores de los tóxicos, estableciendo además el circuito de distribución, traslado y acopio de la droga en 3 domicilios ubicados en la localidad de Berazategui, el primero de ellos sobre calle 2 y, los dos restantes, sobre 132.

Como producto de los allanamientos resultaron detenidos tres hombres -dos de ellos de nacionalidad peruana- y una mujer.

Durante el procedimiento la Policía secuestró cerca de 400 gramos cocaína en formato piedra de máxima pureza, ¼ kilo de cogollos de marihuana, 30 gramos de pasta base, 40.000 pesos argentinos en billetes de baja denominación, 37 cartuchos 9 mm, 10 teléfonos celulares, 3 balanzas de precisión y 2 equipos de comunicación tipo VHF con su base cargadora.

Los detenidos, todos ellos mayores de edad, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor, a la espera de las actuaciones procesales de rigor acusados por infracción a la Ley Nacional de Drogas.