Volvía de una fiesta, quiso evadir controles policiales pero se llevó puesto un patrullero

La madrugada en el barrio Centro de la localidad cordobesa de Villa Allende, se vio perturbada por un fuerte choque entre un Wolkswagen Gol y un móvil policial.

Los efectivos realizaban un patrullaje preventivo cuando, en la intersección de Hipólito Irigoyen y Maipú, fueron embestidos por un el Gol blanco conducido por una mujer de 43 años.

Personal de tránsito le realizó un test de alcoholemia que arrojó que la conductora, una mujer de 43 años, tenía 0.756 de alcohol en sangre.

La conductora, que volvía de una fiesta, y a sabiendas de que había bebido, quiso evadir controles policiales pero terminó chocando contra el móvil.

El accidente no dejó heridos pero si daños en la parte trasera del patrullero así como en la luz delantera derecha del coche infractor que fue incautado para quedar a disposición de la Justicia.