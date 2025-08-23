Con la goma al hombro: caminaba con una cubierta robada pero fue detectado por las cámaras

Sólo, de madrugada y con una goma al hombro. La sospechosa escena fue detectada por un operador de cámara de videovigilancia del 911 que dio aviso a la policía.

Minutos después, efectivos del Comando de Acción Preventiva interceptaron al hombre en Miguel Calixto del Corro y Ángel de Peredo que llevaba puesta una remera de Boca y estaba encapuchado.

En el marco de la requisa secuestraron la rueda vista en cámara, un kit de seguridad vehicular -que incluía un criquet y balizas- y un botiquín de primeros auxilios.

Horas más tardes dieron con la mujer titular de una Toyota Etios que constató el faltante y denunció daños en la ventana trasera.

El detenido, por su parte, quedó a disposición de la Justicia junto a todos los materiales incautados.