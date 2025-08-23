¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Con la goma al hombro: caminaba con una cubierta robada pero fue detectado por las cámaras

Un hombre fue detenido en el barrio Güemes luego de reventar una Toyota Etios estacionada de la que se llevó una rueda de auxilio, un criquet y un botiquín.

Por Redacción

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 13:22

Sólo, de madrugada y con una goma al hombro. La sospechosa escena fue detectada por un operador de cámara de videovigilancia del 911 que dio aviso a la policía. 

Minutos después, efectivos del Comando de Acción Preventiva interceptaron al hombre en Miguel Calixto del Corro y Ángel de Peredo que llevaba puesta una remera de Boca y estaba encapuchado.

En el marco de la requisa secuestraron la rueda vista en cámara, un kit de seguridad vehicular -que incluía un criquet y balizas- y un botiquín de primeros auxilios. 

Horas más tardes dieron con la mujer titular de una Toyota Etios que constató el faltante y denunció daños en la ventana trasera.

El detenido, por su parte, quedó a disposición de la Justicia junto a todos los materiales incautados.

