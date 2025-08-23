”Documentos por favor”: se hacían pasar por policías para frenar personas en la calle y asaltarlas

Una cámara de seguridad capturó el momento exacto en el que varios hombres con gorras y chalecos de la Policía Federal Argentina (PFA) retuvieron a una pareja que conversaba en la calle para luego robarles.

Se trataba de una banda de falsos policías que se movían en un Fiat Punto en busca de desprevenidos que, ante la voz de alto de los supuestos efectivos, se detenían y eran asaltados.

La División Investigaciones Comunales 3 realizó tareas investigativas y determinó la identidad del principal sospechoso, un hombre de 39 años que residía en Saenz Peña al 700 en Monserrat.

El hombre, señalado como el cabecilla de la banda, tenía $700.000 en efectivo, documentación de las víctimas y 120 cigarrillos electrónicos.

A su vez, durante el procedimiento se hallaron gorras y credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, esposas, bastones, equipos de comunicación, posnets, dispositivos electrónicos y el automóvil Fiat Punto bordo utilizado por la banda.

El imputado, que no pertenece a ninguna fuerza de seguridad, fue imputado por el delito de robo.