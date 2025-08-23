”Estoy podrida de que me cagues a palos”: el desesperado pedido de una mujer que es hostigada por su ex-pareja

Mariana, una joven oriunda de Morón, vivió un calvario durante su relación con un hombre que de forma continúa la golpeaba, la ahorcaba y la insultaba, incluso en frente de otras personas.

Al separarse e irse de la casa, creyó que podría terminar con la violencia. Sin embargo, el agresor continuó con el hostigamiento. Además de amenazarla de muerte, el hombre intentó forzar su nuevo domicilio.

La última denuncia fue radicada por su madre, cuya casa fue blanco de un intento de incendio por parte del agresor.

En un estremecedor posteo, una amiga de la víctima aseguró que a pesar de toda la evidencia, la Justicia “no hace nada” y teme que un día el agresor la mate.

“Hace 8 meses Mariana se fue y aún vive todos los días las amenazas y el calvario que nadie debería vivir. La justicia al ver y tener toda esta evidencia dicen que no pueden hacer nada. Hasta que un día le pase algo y ya no pueda pedir más justicia”, denunció la amiga.

“Hoy en día este tipo vive con una chica de 20 años en el departamento dónde Mariana aún es garante y no sabe que más hacer para poder vivir en paz”, agregó.

Uno de los miedos del entorno de Mariana es que, además de que el agresor pueda concretar sus amenazas, afecte a otras víctimas.

A su vez, reclaman por la situación del departamento, ya que al mantenerse como garante, no puede terminar de despegar su vida de la del atacante.