Una mujer se salvó de un ataque motochorro: se metió rápido en su casa y le cerró la puerta en la cara al ladrón

Una mujer se salvó de un asalto al lograr refugiarse dentro de su vivienda en el barrio Norte de La Plata, luego de ser sorprendida por dos motochorros que intentaron abordarla tras estacionar su auto.

El hecho ocurrió el sábado pasado cerca de las 21, en la calle 2 entre 35 y 36, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima había estacionado su vehículo frente a su domicilio y, cuando descendió, fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en una moto.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, uno de los asaltantes descendió del rodado e intentó abordar a la mujer de manera violenta.

La situación duró apenas unos segundos, ya que la víctima reaccionó de manera inmediata, logró ingresar al domicilio a tiempo y cerrar la puerta antes de que el delincuente pudiera alcanzarla.

Ante la imposibilidad de concretar el robo, los motochorros huyeron rápidamente en dirección desconocida.

El intento de asalto generó alarma entre los vecinos, que difundieron el video registrado por las cámaras como forma de advertencia.

Fuentes policiales informaron que, tras conocerse las imágenes, se inició una investigación para identificar a los sospechosos.