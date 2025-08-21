Cayó por quinta vez: lo sorprendieron dentro de un comercio en pleno robo y lo sacaron por el hueco de la persiana

Un delincuente conocido en el ámbito delictivo como “Peloduro” volvió a ser detenido esta madrugada en la ciudad de Zárate, tras ser sorprendido dentro de un comercio al que había ingresado luego de forzar una persiana metálica.

El hecho ocurrió poco antes de las 2:30, cuando un alerta radial del 911 advirtió sobre movimientos sospechosos frente a un local ubicado en avenida Gallesio, entre Mitre e Hipólito Yrigoyen.

Un móvil del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Primera, que se encontraba en las inmediaciones, llegó de inmediato al lugar y sorprendió al sujeto en plena maniobra.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre había violentado la persiana de ingreso y ya se encontraba dentro del comercio cuando fue reducido.

Al ser identificado, se constató que se trataba de un delincuente reincidente, apodado “Peloduro”, quien había sido detenido en al menos cuatro oportunidades en menos de diez días.

Los hechos anteriores incluyeron robos en la Casa de la Juventud, en el estacionamiento de un edificio de la Costanera, en una obra en construcción y un intento frustrado cuando fue sorprendido en el techo de un comercio.

En todas esas ocasiones, el acusado recuperó la libertad rápidamente, tras el cumplimiento de trámites administrativos dispuestos por la Justicia.

Pese a las gestiones realizadas por el Centro de Operaciones Zárate (COZ), la Policía y la Fiscalía local, los jueces de Garantía de Campana resolvieron que los delitos atribuidos no ameritaban prisión preventiva.

La reiteración de hechos volvió a abrir el debate sobre el rol de la Justicia en la ciudad y la frustración de los organismos de prevención.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, se expresó en sus redes sociales tras conocer el nuevo episodio.

“No hay cámara, patrullero, policía y prevención que alcance si cuando se lo atrapa no queda adentro. Si la Justicia no confía en el Estado cuando se detiene a un delincuente, no tenemos un futuro seguro. Tiene que estar preso y pagar por sus delitos”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Juan Manuel Iglesias, advirtió que decisiones de este tipo “tiran por la borda todo el trabajo que se viene realizando en materia de prevención para los vecinos”.

“Peloduro” fue liberado nuevamente horas después de la aprehensión y, según fuentes policiales, volvió a las calles de la ciudad.