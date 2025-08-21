“Hay un chabón rompiendo una persiana de un local”: intentó robar un comercio y fue detenido

Un delincuente encapuchado fue detenido por el COT luego de intentar ingresar a la fuerza a un comercio en la localidad de Ricardo Rojas.

Las cámaras de videovigilancia del centro operativo de Tigre detectaron el hecho y los agentes locales activaron el operativo pertinente.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana. Los operadores de la central divisaron el ilícito luego de una denuncia que alertó que un hombre estaba forzando la puerta de entrada de un comercio. De manera inmediata, dieron aviso al móvil más cercano.



Los agentes del COT y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron al lugar y lo detuvieron. Posteriormente, lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.