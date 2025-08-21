Intimidaban a los vecinos a los tiros: detuvieron a dos menores de 16 y 17 años y un joven de 22

Dos adolescentes de 16 y 17 años y un joven de 22 fueron detenidos en las últimas horas en la localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes, acusados de integrar una banda que amedrentaba a los vecinos efectuando disparos en la calle.

Los operativos se realizaron tras una serie de allanamientos dispuestos en el marco de una investigación por “abuso de armas agravado” en el denominado barrio de emergencia “El 9”.

Fuentes policiales informaron que uno de los aprehendidos fue identificado como Emiliano Agustín Chaparro, de 22 años.

Según la investigación, los tres jóvenes eran señalados por los vecinos de la zona como integrantes de un grupo armado que se desplazaba por las calles mostrando armas de fuego y efectuando disparos intimidatorios.

Ante esta situación, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Sexta de Quilmes inició tareas investigativas que permitieron establecer identidades, domicilios y lugares de ocultamiento de armas y vehículos robados.

Con la intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial Quilmes, se tramitó la causa caratulada “abuso de armas agravado”.

El Juzgado de Garantías N°2 del mismo distrito otorgó un total de nueve órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas en la madrugada, con la participación del Grupo Halcón, GAD Quilmes, GAD La Costa, Jaguar UTOI, Infantería Quilmes y GIE, además de efectivos de Lanús y otras dependencias.

En el primer allanamiento, realizado en una vivienda de avenida Florencio Varela al 5300, fue aprehendido Chaparro y se secuestró un revólver calibre .38 marca Goliat sin municiones.

En otro domicilio de calle Tupungato fue detenido el menor de 16 años. En la vivienda se incautó una moto Bajaj Dominar 400 con pedido de secuestro por robo, cinco armas de fabricación casera tipo “tumbera”, municiones de distintos calibres y un celular.

Un tercer operativo, también en avenida Florencio Varela, permitió la aprehensión del adolescente de 17 años, considerado uno de los cabecillas de la banda. En su poder se secuestraron dos chapas patentes que pertenecen a un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por hurto, un cargador de pistola 9 milímetros con ocho proyectiles, dos armas tumberas, un iPhone y ropa que había sido utilizada durante los hechos denunciados.

Otros seis allanamientos se concretaron en la misma zona, aunque no arrojaron resultados positivos.

En total, las fuerzas de seguridad incautaron un revólver calibre .38, varias armas de fabricación casera, un cargador con proyectiles, una moto robada,, chapas patentes con pedido activo, celulares y vestimentas vinculadas a los episodios denunciados.

La fiscal Mariana Curra Zamaniego, titular de la UFI 6 de Quilmes, dispuso que Chaparro quedara detenido por portación ilegal de arma de fuego.

En tanto, respecto de los dos menores, se dio intervención a la fiscalía de menores en turno, que ordenó notificarlos por “abuso de armas agravado” y, tras las diligencias judiciales, entregarlos a sus progenitores.