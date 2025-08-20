Con una barreta entraron a robar a una carnicería y se llevaron $8 millones

Tres personas resultaron detenidas y otras dos fueron identificadas en el marco de una serie de cinco allanamientos realizados en Dock Sud, Avellaneda, por el robo de ocho millones de pesos cometido en una carnicería.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 3ª de Dock Sud, con apoyo de efectivos de Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui y la Unidad de Prevención Local.

El hecho investigado ocurrió el 22 de julio cuando el dueño de la carnicería El Corral, ubicada en la calle Huergo al 1100, denunció que delincuentes habían violentado la persiana metálica del local y se habían llevado una caja con $8 millones que guardaba para el pago de proveedores.

El comerciante, identificado como Víctor Ramón Ruiz, de 44 años, relató que fue alertado por una vecina que escuchaba ruidos metálicos en el local durante la madrugada. Al llegar, constató la persiana dañada y encontró una barreta de hierro abandonada en la vereda.

Al revisar las cámaras de seguridad, el damnificado advirtió que un hombre había ingresado y sustraído la caja con la recaudación.

Tras tareas de investigación y análisis de pruebas, los uniformados identificaron a varios sospechosos y solicitaron a la Justicia las órdenes de allanamiento correspondientes.

Por disposición del Juzgado de Garantías Nº1 y a pedido de la UFI Nº1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, se realizaron cinco operativos simultáneos en domicilios vinculados a los acusados.

En el primero de ellos, en Pasaje Superí al 1700, fueron aprehendidos Lucas Gómez, de 23 años, acusado de robo agravado en poblado y en banda, y Maira López, una joven de nacionalidad boliviana de 23 años, detenida por encubrimiento. En el lugar se secuestró una notebook Samsung y dos teléfonos celulares.

En otro allanamiento en la misma cuadra fue identificada Patricia Ramos (41), aunque la requisa resultó negativa.

Un tercer procedimiento, en un edificio de la calle Monte Estevez al 1000, permitió identificar a Ezequiel Gustavo Sánchez (39), sin hallarse elementos de interés.

En un cuarto domicilio de Pasaje Superí, fue detenido Marcelo David Plaza (42), acusado también de robo agravado en poblado y en banda. Allí la policía incautó una motocicleta Keller Crono 110 negra, presuntamente adquirida tras el ilícito, y un celular.

Finalmente, un quinto allanamiento en la misma zona arrojó resultados negativos.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia, mientras que los tres detenidos fueron notificados de la causa y permanecen alojados en sede policial hasta su traslado a tribunales.