Usaban tiras metálicas para forzar cerraduras y quisieron entrar a robar a un edificio: cayeron los “yugadores”

Dos delincuentes, uno con antecedentes por robo, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de ser descubiertos cuando intentaban abrir la puerta de un edificio en Almagro utilizando “yugas”. La "yuga" es un elemento rústico destinado a romper la cerradura.

Un oficial de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad que se encontraba de recorrida preventiva vio cómo dos hombres hacían maniobras sobre la cerradura de un edificio en la avenida Medrano al 700, y al acercarse los sujetos salieron corriendo en distintas direcciones.

Con la alerta dada se formó un operativo cerrojo, que dio como primer resultado la detención de uno de los sospechosos en Guardia Vieja y Gascón, a poco más de dos cuadras del lugar del intento de robo.

Una vez reducidos ambos, los oficiales comprobaron que al momento del escape, habían dejado las “yugas” dentro de la cerradura de la casa que intentaban asaltar. Se les secuestró varias de estas tiras sin usar, además de un destornillador y un manojo de llaves, y también dos celulares.

Los detenidos son un argentino de 27 años que tiene antecedentes por robo, robo en poblado y en banda, robo por escalamiento y lesiones, y un venezolano de 34.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccioal 29, a cargo de la Dra. Carina Nancy Rodríguez, Secretaría de la Dra. María José Galli.