Buscan al conductor de un auto que chocó de frente con un motociclista, lo dejó malherido y huyó

Un motociclista de 26 años permanece internado tras haber sido embestido de frente por un auto cuyo conductor, luego de detenerse unos segundos, escapó de la escena sin prestar asistencia en Florencio Varela.

El hecho ocurrió el último viernes en la intersección de las calles Sallarés y La Rioja, en Villa del Plata, cuando la víctima circulaba en su moto y fue impactada por un Chevrolet Corsa de color negro.

De acuerdo con lo reconstruido por los investigadores, el vehículo chocó de lleno contra el rodado menor, provocando que el joven saliera despedido por el aire y terminara tendido sobre el asfalto.

Tras el violento impacto, el conductor del Corsa descendió del auto y se acercó a la víctima, que yacía herida en el piso. “¿Estás bien, flaco?”, le preguntó al motociclista como si fuera a ayudarlo.

Sin embargo, de inmediato volvió a subir al vehículo y huyó del lugar, sin brindar ningún tipo de asistencia ni dar aviso a las autoridades.

La víctima, identificada como Elio Gabino, fue trasladada de urgencia por personal médico al Hospital El Cruce, donde permanece internado con lesiones de consideración.

Vecinos de la zona dieron aviso al 911 y aportaron datos a la policía sobre el auto involucrado. El conductor es intensamente buscado por la Policía.

Los investigadores trabajan en la identificación del conductor prófugo a través de cámaras de seguridad del barrio y los testimonios de vecinos.