“Con ganas de aventura”: detuvieron a una viuda negra de 23 años que enamoraba con su belleza

Una joven de 23 años, señalada como “viuda negra”, fue detenida acusada de haber drogado y asaltado a un hombre en Pontevedra, partido bonaerense de Merlo. Según la investigación, actuaba junto a dos cómplices que continúan prófugos.

El hecho ocurrió cuando la mujer conoció a la víctima, un hombre de 47 años, a través de una aplicación de citas y lo convenció de encontrarse en un boliche de Ramos Mejía. Tras pasar un rato en el lugar, ambos se dirigieron a la vivienda del hombre, donde finalmente se concretó el ataque.

De acuerdo al relato de la víctima en sede judicial, apenas ingresaron a la casa compartieron unas copas. Minutos más tarde, el hombre perdió la conciencia y permaneció dormido más de doce horas. Al despertar, descubrió que la vivienda había sido saqueada.

Los ladrones se llevaron dinero, un teléfono celular, distintos objetos de valor, el auto del denunciante –un Volkswagen Vento gris– y tres armas de fuego registradas a su nombre.

La detenida fue identificada como Sofía Andrea Mansilla, de 23 años. Investigadores de la DDI Morón pudieron establecer que no actuaba sola, sino en coordinación con dos hombres oriundos de Ituzaingó, quienes participaron en la logística del robo.

Los sospechosos fueron identificados como Thiago Alexis Carrizo, de 20 años, y Luciano Raúl Manolia, de 40. Ambos continúan prófugos y cuentan con pedido de captura nacional e internacional.

En los allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Morón se secuestraron armas de fuego, chalecos policiales y otros elementos vinculados con la causa, aunque los imputados no fueron localizados en los domicilios registrados.

Mansilla, en cambio, ya se encontraba detenida por un hecho similar cometido en la Ciudad de Buenos Aires, donde una víctima denunció que fue drogada y despojada de una suma cercana a los 20 mil dólares.

La investigación está a cargo del fiscal Pablo Masferrer, de la UFI Nº 2 de Morón, con la intervención de efectivos de la DDI de ese distrito.

Las autoridades remarcaron que la joven quedó formalmente imputada en una causa caratulada como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, mientras continúa la búsqueda de sus cómplices.